Современная молодёжь не хочет пить водку из-за её репутации

За 11 месяцев 2024 года производство алкогольной продукции в России, кроме пива и тому подобного, сократилось на 1,5% по сравнению с 2023 годом. Современная молодёжь отказывается от водки из-за плохой репутации и стереотипов, сообщает Светлана Ильяшенко из РЭУ им. Г. В. Плеханова в беседе с MK.ru.