Современная молодёжь не хочет пить водку из-за её репутации

Эксперт пояснила, до 70% объема всего выпуска крепкого алкоголя в России приходится на водку. В розничных продажах она тоже лидирует. Поколение зумеров не любит напиток, который уже стереотипно отождествляют с российской культурой.
«Мне кажется подростки не любят водку именно из-за её репутации, из-за связанных с ней предрассудков. Она немного старпёрская», — ответил один из респондентов издания.
Рожденные в начале 2000-х годов выбирают здоровый образ жизни и спорт. По статистике НИУ ВШЭ, за период с 2006 по 2019 год доля пьющей молодежи в стране уменьшилась более чем вдвое. Пьющая часть молодых людей предпочитает джин, ром или коньяк в ущерб водки.
В декабре 2024 года Министерство финансов России согласовало новые минимальные розничные цены на алкогольные напитки с процентом спирта выше 28%. Нововведения начали действовать с 1 января 2025 года. К примеру, стоимость 0,5 литра водки выросла до 349 рублей.