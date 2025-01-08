Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы фестиваля «Вифлеемская звезда»: Леонов в космосе и Сухой с самолетиком

7 января в Екатеринбурге подвели итоги XIX фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Мероприятие прошло под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

26

В этом году в фестивале участвуют 22 команды из разных регионов России. Темы ледовых скульптур: Рождество, космос, авиация, 80-летие Победы, великие полководцы и деятели России.

Традиционно вход на фестиваль оформили в виде аркады с красными маковками, также на своем месте скульптура в стиле рождественского вертепа — сцена рождения Иисуса Христа.

Одна из скульптур, которую показали митрополиту, называется «Богатство России». Она расположилась на улице, около лестницы, ведущей к Храму-на-крови. Тут же стоит скульптура Александра Невского и другие работы, относящиеся к истории Древней Руси.

Около храма ряд работ посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это Воин-освободитель, сцена взятия Рейхстага и другие скульптуры. В числе работ, в честь знаменитых россиян выделяется скульптура, посвященная выходу в открытый космос Алексея Леонова, портрет книгопечатника Ивана Фёдорова, композиция в честь 130-летия авиаконструктора Павла Сухого.

туризм и отдых