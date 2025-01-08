Работы фестиваля «Вифлеемская звезда»: Леонов в космосе и Сухой с самолетиком

В этом году в фестивале участвуют 22 команды из разных регионов России. Темы ледовых скульптур: Рождество, космос, авиация, 80-летие Победы, великие полководцы и деятели России.
Традиционно вход на фестиваль оформили в виде аркады с красными маковками, также на своем месте скульптура в стиле рождественского вертепа — сцена рождения Иисуса Христа.
Одна из скульптур, которую показали митрополиту, называется «Богатство России». Она расположилась на улице, около лестницы, ведущей к Храму-на-крови. Тут же стоит скульптура Александра Невского и другие работы, относящиеся к истории Древней Руси.
Около храма ряд работ посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это Воин-освободитель, сцена взятия Рейхстага и другие скульптуры. В числе работ, в честь знаменитых россиян выделяется скульптура, посвященная выходу в открытый космос Алексея Леонова, портрет книгопечатника Ивана Фёдорова, композиция в честь 130-летия авиаконструктора Павла Сухого.