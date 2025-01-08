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В Могилеве мальчик выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть

Следственный комитет расследует обстоятельства смерти маленького мальчика в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве мальчик 2023 года рождения днем 8 января выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть, сообщает Следственный комитет. В это время в квартире была мама и две бабушки, которые занимались домашними делами, когда ребенок играл.

Отсутствие малыша в комнате и открытое окно заметила одна из бабушек. Выглянув вниз, женщина увидела внука, лежащего на земле.

По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с окном, открыл его и упал вниз. От полученных травм ребенок скончался.

Все обстоятельства этой трагедии будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Мы писали, что очевидцы помогли сотрудникам МЧС спасти ребенка и женщину в ДТП под Витебском: «Держали машины руками» (здесь подробности).

В Могилеве произошла трагедия, из окна выпал маленький мальчик и разбился насмерть. Фото: скриншот видео Следственного комитета.