В Башкирии за три года отремонтировали 85 км дорог, которые ведут к садовым товариществам

Программа ремонта подъездных путей к садовым участкам, инициированная главой республики Радий Хабировым в 2022 году, уже приносит свои плоды. За три года в Башкирии было отремонтировано 85 километров дорог, ведущих к 212 садоводческим товариществам (СНТ). Программу в 2022 году инициировал глава региона Радий Хабиров.