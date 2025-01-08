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В Башкирии за три года отремонтировали 85 км дорог, которые ведут к садовым товариществам

В Башкирии провели ремонт 85 км дорог в СНТ.

Источник: Комсомольская правда

Программа ремонта подъездных путей к садовым участкам, инициированная главой республики Радий Хабировым в 2022 году, уже приносит свои плоды. За три года в Башкирии было отремонтировано 85 километров дорог, ведущих к 212 садоводческим товариществам (СНТ). Программу в 2022 году инициировал глава региона Радий Хабиров.

По информации пресс-службы правительства республики, почти 26 километров дорог были приведены в порядок, что улучшило доступ к 72 садовым товариществам в таких городах, как Уфа и Кумертау, а также в Белебеевском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Иглинском, Уфимском и Чишминском районах.

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова отметила, что в прошлом году на ремонт подъездных садовых дорог было выделено 15 миллионов рублей. В 2025 году на эти цели предусмотрено 150 миллионов рублей.

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