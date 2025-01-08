AZAL приостанавливает все рейсы из Баку в Казань и обратно

Напомним, 25 декабря самолёт Embraer E-190 авиакомпании AZAL упал рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых было семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Алиев заявил, что разбившийся самолёт AZAL был повреждён «вследствие обстрела с земли».