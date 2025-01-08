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Прямые перелеты из Казани в Баку стали недоступны: причина

КАЗАНЬ, 8 января, ФедералПресс. Авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов между Баку и Казанью на неопределенный срок. Это решение связано с частыми закрытиями воздушного пространства над столицей Татарстана из-за атак украинских беспилотников.

«В связи с недавним очередным закрытием воздушного пространства над российской Казанью AZAL на неопределенный срок приостанавливает все полеты по маршруту Баку — Казань — Баку для обеспечения безопасности полетов», — заявили в компании.

Пассажиры, у которых уже есть билеты, могут получить полный возврат средств или обменять билеты на другие рейсы.

Ранее авиаперевозчик заявлял о приостановке сообщения с другими российскими городами, в числе которых Нижний Новгород, Уфа, Самара и Саратов.

Напомним, 25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Несколько десятков человек погибло. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа произошла из-за обстрела с земли. В свою очередь, российские власти сообщили, что самолет несколько раз пытался приземлиться в Грозном, в то время как средства ПВО отражали атаку украинских дронов. В итоге пилот принял решение направиться в Казахстан, где и произошла трагедия.