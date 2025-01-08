Прямые перелеты из Казани в Баку стали недоступны: причина

Напомним, 25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Несколько десятков человек погибло. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа произошла из-за обстрела с земли. В свою очередь, российские власти сообщили, что самолет несколько раз пытался приземлиться в Грозном, в то время как средства ПВО отражали атаку украинских дронов. В итоге пилот принял решение направиться в Казахстан, где и произошла трагедия.