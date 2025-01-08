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В Ростовской области на трассе перевернулась машина, женщину отвезли в больницу

Под Ростовом на трассе водитель отвлеклась от дороги и ее машина перевернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Константиновском районе Ростовской области на трассе «Шахты — Цимлянск» легковой автомобиль «Лада Калина» съехал с дороги и перевернулся. Водителя отвезли в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, авария произошла, когда 18-летняя водитель «Лады» отвлеклась от дороги и ее машина съехала в кювет. Там она перевернулась.

Водителя с травмами отвезли в медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В ГАИ призвали водителей управлять машинами сосредоточенно, а также не пользоваться мобильными телефона или чем-то другим, что может отвлекать от управления.