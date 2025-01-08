Граждане России смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране

Джалали дополнил, что во второй половине этого года ожидается запуск финального третьего этапа интеграции, позволяющий гражданам Ирана совершать платёжные операции в России с помощью своих карт. По его словам, нынешний год позволит решить проблемы финансового и валютного характера в отношениях двух государств. Посол отметил, что переговоры между центральными банками РФ и Ирана проходят успешно.