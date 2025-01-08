Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США (SAG) за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». Об этом 8 января сообщается на сайте SAG.
«Выдающееся исполнение мужской роли второго плана: Юра Борисов/Игорь — “Анора”, — говорится в сообщении организации.
В числе номинантов в этой категории есть и американский актер Эдвард Нортон, сыгравший в фильме «Боб Дилан: Никому не известный».
Кроме того, картина «Анора» номинирована на премию Гильдии в категории «Лучший актерский состав». Среди ее соперников такие фильмы, как «Эмилия Перес», «Конклав», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Боб Дилан: Никому не известный».
Номинации были опубликованы на сайте, так как церемонию их объявления, которая должна была состояться в Лос-Анджелесе в этот день, отменили из-за серьезных лесных пожаров в штате Калифорния.
Ранее, 3 января, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн за роли в фильме «Анора» были номинированы на БАФТА — главную кинопремию Великобритании. В целом картина получила девять номинаций на эту премию.
До этого, в декабре 2024 года, Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Аноре». Также картина получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер».
Кроме того, в мае «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.