Актер Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

До этого, в декабре 2024 года, Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Аноре». Также картина получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер».