Как стать крымским моржом и не заболеть

О любителях и бойцах.
Сезон зимнего плавания в Крыму традиционно открывается в конце ноября.
«Наших называют “южные моржи”. Коллеги с материка иногда смеются над нами: “Что же это за моржи?” Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением».
Однако зимнее плавание — это не только для любителей. Оно включено во всероссийский реестр видов спорта. Теперь «спортивное моржевание» — это нормативы, соревнования.
«Зимним считается купание в воде, температура которой +16 градусов и ниже. Для соревнований есть нормативы. Например, “ледяное плавание” при температуре до +2 градусов. А есть просто зимнее», — рассказала она.
Новичкам важно знать.
«Очень много случаев, когда к нам люди пришли, до этого никогда не купались в холодной воде, и на первом же массовом мероприятия раз окунулись, и все — остались: понравилось, и теперь они с нами», — рассказывает глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе.
Истории появления новичков в клубах моржевания самые разные, говорит она. Кого-то приводят друзья и знакомые, кто-то приходит сам. В том числе после перенесенных заболеваний: инсульта, различных невралгий, удаления межпозвоночных грыж. «Только, конечно, без фанатизма. Тут спорт неуместен», — уточняет Меркулова.
Говорит, главное, что нужно взять с собой при первом походе на зимний пляж, — моральный настрой. А еще — термос с горячим чаем, не обжигающим.
«Страха не должно быть. Самое тяжелое — раздеться, когда мороз, ветер на пляже. Нужно расслабиться. Важно понимать, что ты пришел за здоровьем, что холодная вода лечит, это что-то уникальное», — советует глава севастопольской федерации зимнего спорта.
Ходить она советует в компании: рядом должны быть хотя бы 1−2 человека таких же «моржей».
Заходить в воду рекомендует медленно. Голову не мочить. Следовательно, ни в коем случае не прыгать с пирса и находиться в холодной воде «по ощущениям», но в первый раз не больше трех минут.
«Считается, что тогда это приносит только пользу всем без исключения. Никогда у нас после такого купания никто не заболевает, не простывает и с почками не ложится. Все получают только удовольствие и закаливание», — заверяет Лилия.
Сама она занимается зимним плаванием уже 16 лет.