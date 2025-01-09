Как стать крымским моржом и не заболеть

«Наших называют “южные моржи”. Коллеги с материка иногда смеются над нами: “Что же это за моржи?” Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением».