Директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский умер в 55 лет

Многолетний директор мемориального комплекса «Хатынь», автор идеи музея на его территории Артур Зельский скончался на 56-м году жизни, сообщает Министерство культуры Беларуси.
Минкультуры выразило искренние соболезнования родным, близким и коллегам Артура Гарриевича, охарактеризовав его как профессионала, яркую личность, интеллигента, отзывчивого человека.
«Именно под его руководством на территории государственного учреждения “Государственный мемориальный комплекс “Хатынь” был создан музей, который сегодня является одним из самых посещаемых музеев Беларуси”, — говорится в сообщении Минкульта.
Мемориальный комплекс «Хатынь» Артур Зельский возглавлял последние 15 лет. За это время в мемориальном комплексе прошла большая реконструкция, была воссоздана Хатынская церковь, установлен Поклонный крест, построен новый музей, проводилась большая научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, сообщает БелТА.