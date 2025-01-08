Юра Борисов стал номинантом премии США SAG Awards

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера произвёл настоящий фурор в мире кино, сделав актёров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна одними из самых обсуждаемых артистов во всём мире. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а также была признана лучшей в 2024 году по версии портала IndieWire. Борисова даже номинировали на «Золотой глобус».