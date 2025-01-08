Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юра Борисов стал номинантом премии США SAG Awards

Российский актёр Юра Борисов был номинирован на ежегодную премию актёрской гильдии США SAG Awards за роль второго плана в фильме «Анора». Данные об этом следуют из заявления на сайте организации.

Источник: Life.ru

«Лучшая мужская роль второго плана:… Юра Борисов, фильм “Анора”, — говорится в заявлении.

Фильм «Анора» рассказывает о проститутке, которая завязала роман с сыном русского бизнесмена. Известно, что церемония награждения запланирована на 23 февраля.

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера произвёл настоящий фурор в мире кино, сделав актёров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна одними из самых обсуждаемых артистов во всём мире. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а также была признана лучшей в 2024 году по версии портала IndieWire. Борисова даже номинировали на «Золотой глобус».