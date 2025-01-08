Пожар произошёл в здании Церкви Христа Святых последних дней в Москве

По данным телеграм-канала, огонь охватил крышу двухэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь возгорания составила около 60 квадратов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожности при работе со сваркой. Данных о пострадавших нет.