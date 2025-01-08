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Пожар произошёл в здании Церкви Христа Святых последних дней в Москве

Пожар произошёл на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на улице Врубеля в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, огонь охватил крышу двухэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь возгорания составила около 60 квадратов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожности при работе со сваркой. Данных о пострадавших нет.

Здание находится на территории «посёлка художников», который с 1979 года находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти.

А ранее Life.ru рассказывал, что в результате пожара в приморском селе Кавалерово погибла девушка-подросток. Мать девочки пострадала. Огонь разгорелся в частном доме.