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В Молдове сохраняется аномальная для января жара до +15: Такого не помнят даже старожилы — греемся, пока не похолодало

Какой будет погода в Молдове в четверг, 9 января.

Сейчас в Ричмонде: -5° 4 м/с 58% 759 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в четверг, 9 января, будет тепло. Днем воздух прогреется до 13−14 градусов. Ветер слабый, переменная облачность. Вероятность осадков — низкая. Ночью в столице около 4 градусов тепла.

В этот день в прошлом году в Кишиневе было минус 9 градусов.

На юге Молдовы днем до + 15 градусов, ночью — около 4 градусов тепла. Ветер слабый, дождя не предвидится.

На севере страны днем +10 градусов, ночью — около 0. Переменная облачность, сухо.

Наслаждайтесь теплом, пока не похолодало. Зима ещё свое возьмет.