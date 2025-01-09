В Молдове сохраняется аномальная для января жара до +15: Такого не помнят даже старожилы — греемся, пока не похолодало

В Кишиневе в четверг, 9 января, будет тепло. Днем воздух прогреется до 13−14 градусов. Ветер слабый, переменная облачность. Вероятность осадков — низкая. Ночью в столице около 4 градусов тепла.
В этот день в прошлом году в Кишиневе было минус 9 градусов.
На юге Молдовы днем до + 15 градусов, ночью — около 4 градусов тепла. Ветер слабый, дождя не предвидится.
На севере страны днем +10 градусов, ночью — около 0. Переменная облачность, сухо.
Наслаждайтесь теплом, пока не похолодало. Зима ещё свое возьмет.