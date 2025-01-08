Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад

«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов проводятся противообледенительная обработка самолетов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи», — уточнили в пресс-службе аэропорта.