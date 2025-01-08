«Поступила как хороший человек»: Тарасова похвалила Исинбаеву за приезд на похороны тренера

Напомним, что Евгений Трофимов скончался 3 января в возрасте 80 лет. Он был личным тренером Исинбаевой в периоды с 1997 по 2006 годы и с 2010 по 2013 годы. Под его руководством прыгунья с шестом завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах и бронзу на Олимпиаде в Лондоне, а также становилась чемпионкой мира в Будапеште, Хельсинки и дважды в Москве.