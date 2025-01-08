Mash: в Турции пропала российская туристка Лаура Писаренко

Несколько дней родственники безуспешно пытались ей дозвониться, затем в Турцию на розыски вылетел брат. Он написал заявление об исчезновении Лауры в стамбульскую полицию, однако там не дали никаких полезных сведений. Василий предполагает, что сестру могли направить в депортационный центр, но получить там информацию не удается, так как турецкие власти требуют справку о родстве, которую в российском консульстве выдать не могут.