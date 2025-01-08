В Ростове полицейские задержали мужчину, ходившего вокруг банкоматов с петардами

Полицейские напомнили, как защитить себя от телефонных мошенников. В первую очередь, если вы получили звонок от людей, представляющихся работниками финансовых учреждений или государственных органов, следует немедленно прекратить разговор. Вместо этого рекомендуется обратиться лично или позвонить по официальному номеру в соответствующую организацию или ведомство, чтобы подтвердить информацию.