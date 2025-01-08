В Ростове полицейские задержали мужчину, ходившего вокруг банкоматов с петардами

В Ростове полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ходил с петардами в руках вокруг банкоматов. Об этом сообщили в ГУ МВД по донскому региону.
В ведомстве отметили, что инцидент случился в Первомайском районе города. Там работники службы безопасности банка обратили внимание на мужчину, которых ходил вокруг банкоматов с петардами в руках. Они сообщили об этом в полицию.
Прибывшие на место правоохранители задержали 33-летнего ростовчанина. В ведомстве отметили, что полицейские предотвратили поджог финучреждения.
В отношении задержанного возбудили административное дело по статье 20.1 КоАП России за мелкое хулиганство.
Полицейские напомнили, как защитить себя от телефонных мошенников. В первую очередь, если вы получили звонок от людей, представляющихся работниками финансовых учреждений или государственных органов, следует немедленно прекратить разговор. Вместо этого рекомендуется обратиться лично или позвонить по официальному номеру в соответствующую организацию или ведомство, чтобы подтвердить информацию.
Кроме того, важно сообщать в полицию о любых попытках мошенничества, которые вы встретили. Если же вы стали жертвой мошенников, нужно как можно скорее обратиться в ближайший отдел полиции для подачи заявления.