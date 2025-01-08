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В полиции Ростовской области опровергли информацию о смерти ребенка от избиения

В донской полиции не подтвердили информацию о смерти ребенка от избиения неизвестным.

Источник: Комсомольская правда

В полиции Ростовской области опровергли информацию, которая 8 января появилась в региональных телеграм-каналах. В ней утверждалось, что якобы ребенок умер после избиения неизвестным.

— Указанная информация не соответствует действительности, — отметили в пресс-службе главка донской полиции.

Напомним, что 8 января в Первомайском районе Ростова полицейские задержали 33-летнего ростовчанина, который в отделении одного из банков ходил с петардами в руках вокруг банкоматов. В отношении него возбудили административное производство по по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».