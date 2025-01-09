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Что можно и нельзя делать в Степанов день 9 января на Степановы труды

Собрали, что можно и нельзя делать в Степанов день, который отмечают 9 января.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 января вспоминает святого Степана. В народе принято отмечать Степанов день. Однако существует еще одно название — Степановы труды. Все дело в том, что в названную дату было принято нанимать на работу сотрудников.

Что нельзя делать 9 января.

Запрещено брать в руки острые предметы. Считается, что подобным можно спровоцировать проблемы со здоровьем. Нельзя выбрасывать крошки со стола. Предки верили, что можно лишиться достатка.

Что можно делать 9 января.

По традиции, в указанный день крошками со стола принято угощать как птиц, так и домашних животных. Кроме того, продолжаются рождественские святки.

Согласно приметам, красная Луна предупреждает про мороз. В том случае, если 9 января снег, то ждали богатого урожая ягод и грибов.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о ветреной погоде теплее обычного в Беларуси с 6 по 12 января: «Морозы приказали долго жить».

Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Кстати, ученые назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года — что ждать белорусам.