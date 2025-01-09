Соколиные горы: главные культурные события за новогодние праздники

В итоге Калкин получил «Глобус», и вообще «Анора» осталась без призов. Но Юра Борисов и Марк Эйдельштейн прошли по красной дорожке, и с Борисовым первой здоровалась, например, Анджелина Джоли. А потом они сидели в небольшом зале бок о бок со всеми легендами американского кино, и все синефилы России в этот момент жадно смотрели трансляцию, болея за Борисова. Пусть он остался без статуэтки, но само попадание туда было такой победой, которой золотые статуэтки уже и не нужны, — простим себе это маленькое кокетство. И будем ждать объявления номинантов «Оскара».