Соколиные горы: главные культурные события за новогодние праздники

Культурная жизнь в продолжительные январские праздники наступившего 2025 года отметилась несколькими заметными событиями. Российский актер Юра Борисов поборолся за статуэтку на американской кинопремии «Золотой глобус» — он был номинирован за роль второго плана в «Аноре». Тем временем в России кинотеатры нарабатывали кассу. Предварительно, на их счету около 6 млрд рублей. Большая часть этой суммы — сборы фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». А молодой солист оркестра Большого театра в праздничные дни собрал миллион просмотров. Музыкант Иван Кокорин неожиданно стал звездой «Щелкунчика» в соцсетях благодаря своей экспрессивной манере игры на бубне и кастаньетах. Подробнее — в обзоре «Известий».
«Золотой глобус» и Юра Борисов.
Впервые в истории в номинации «Лучший актер второго плана» оказался русский артист Юра Борисов — за роль в фильме «Анора», получившем «Золотую пальмовую ветвь».
Фото: AP/Chris PizzelloАктер Юра Борисов.
Понятно было, что шансы Борисова получить еще и награду равны нулю. Среди его соперников в номинации были Эдвард Нортон, Дензел Вашингтон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин. Но не будем забывать, что и в Каннах у «Аноры» шансов не было, потому что в конкурсе фигурировали картины, сильно превосходившие ее по своим достоинствам. Но в итоге именно «Анора» победила, и это давало надежду, тем более что после Канн фильм очень успешно участвовал в различных премиях и получал призы.
В итоге Калкин получил «Глобус», и вообще «Анора» осталась без призов. Но Юра Борисов и Марк Эйдельштейн прошли по красной дорожке, и с Борисовым первой здоровалась, например, Анджелина Джоли. А потом они сидели в небольшом зале бок о бок со всеми легендами американского кино, и все синефилы России в этот момент жадно смотрели трансляцию, болея за Борисова. Пусть он остался без статуэтки, но само попадание туда было такой победой, которой золотые статуэтки уже и не нужны, — простим себе это маленькое кокетство. И будем ждать объявления номинантов «Оскара».
«Финист», «Волшебник Изумрудного города» и другие сказки.
Семейное кино в новогодние каникулы, как и ожидалось, стало центром притяжения для миллионов россиян. Пока рано подводить итоги, тем более что система ЕАИС, главный открытый источник статистики кинопроката, в начале года рухнула — возможно, от такого количества информации о зрителях и сеансах. Более-менее полная картина будет только к вечеру 9 января. Но уже сейчас можно сказать, что с 1 января (то есть не считаем праздничные дни до этого) общая российская касса составила примерно 6 млрд рублей.
Фото: НМГ КинопрокатКадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь».
Большая часть этой суммы — сборы фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». У «Волшебника» они выше, потому что сеансов и рекламы было существенно больше, чем у «Финиста». Соответственно, 2,5 млрд рублей против 1,8 млрд. Но если посмотреть важнейший для рынка критерий, наработку на сеанс, окажется, что она у фильмов примерно одинаковая: 28 тыс. рублей у «Волшебника» и 25 тыс. — у «Финиста».
С большим отрывом от лидеров идут еще три сказки: «Елки 11», «Домовенок Кузя» и «Иван Царевич и Серый волк 6», ни одна не дотянула до 0,5 млрд рублей во время каникул, впрочем, они и вышли раньше. Если же посмотреть на абсолютные сборы картин, то «Елки 11» заработали уже миллиард и приближаются к результату самой успешной части франшизы, третьей. «Кузя» тоже спокойно движется в сторону миллиарда, у него 860 млн рублей.
Артист Большого театра стал звездой соцсетей.
Поклонники балета в праздничные выходные устремились в Большой театр, где имели радость лицезреть, пожалуй, главный новогодний спектакль — «Щелкунчик». Правда фокус внимания публики неожиданно сместился в этом сезоне со сцены в оркестровую яму на молодого солиста оркестра.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховСолист оркестра Большого тетра Иван Кокорин.
30-летний музыкант Иван Кокорин благодаря своей экспрессивной манере игры партий на бубне и кастаньетах не только обратил на себя внимание зрителей, но и стал звездой «Щелкунчика» в соцсетях — там десятки видео снятых зрителями и самим артистом во время спектаклей, число просмотров на некоторых перевалило за миллион. Пользователи соцсетей теперь шутят, что именно из-за молодого человека, который так горит делом, цены на балет такие высокие, о том, что его игра на бубне — единственный «бубнеж», который они готовы терпеть, а девушки приглашают артиста на свидания.
Правда, по словам Ивана, на личную жизнь сейчас у него времени нет — в приоритете работа. Впрочем, в плотном графике он нашел окно на интервью с «Известиями» и эксклюзивно исполнил в студии редакции фрагмент из «Щелкунчика».