Вот вам крест: монета князя Владимира и письма Малевича

Письма Малевича, гитара Джеффа Бека, редчайший Lexus 1931 года и монета князя Владимира, отчеканенная вскоре после Крещения Руси. В первый месяц 2025 года на торгах в России и за рубежом практически нет первоклассных шедевров живописи (их аукционные дома приберегают на весну), зато немало раритетов иного плана, призванных удовлетворить интерес самых разных коллекционеров. «Известия» выбрали наиболее заметные лоты.
Два письма Казимира Малевича.
Топ-лот январских торгов «Литфонда» — два письма Казимира Малевича. Автор «Черного квадрата» адресовал их весной 1930 года своему давнему другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко. И в этих посланиях ярко отражены драматичные обстоятельства жизни художника. Малевича атакуют со всех сторон, обвиняют в ненужности и индивидуализме работу его лаборатории в Государственном институте истории искусства, мешают открытию выставок его товарищей Филонова и Татлина. Громко жалуясь чиновнику, Малевич ничего конкретного не просит, но между строк читается отчаянная мольба о защите. Покровительство Шутко живописцу действительно потребуется уже совсем скоро: в сентябре 1930 года Малевича арестовывают и около трех месяцев держат в «Крестах», регулярно допрашивая. Считается, что спасти его из застенков смог именно Шутко.
Фото: ru.bidspirit.comПисьмо Казимира Малевича.
Казимира Севериновича не стало в 1935-м, но его покровитель прожил лишь немногим дольше: в 1938-м он был репрессирован. При аресте письма изъяли, а позже отдали жене Шутко. Она же передала их нынешнему владельцу, краеведу из Ейска, который писал книгу о Шутко (тот родился как раз в Ейске и даже какое-то время работал там над театральными постановками вместе с Малевичем).
Понятно, что любая рукопись Малевича имеет сегодня большую ценность, но в данном случае перед нами отнюдь не только частный документ, но свидетельство смены эпох: после свободы и безудержного экспериментаторства 1920-х настает реакционизм 1930-х, когда все левые художественные течения (абстракционизм, супрематизм и так далее) оказываются не у дел. Малевич чувствует, куда ветер дует, и паникует. В одном из писем даже содержится намек на мысли о самоубийстве: «Здесь жить нет сил, за Маяковским идти как-то неудобно» (поэт застрелился за полтора месяца до этого, и трагедия была у всех на слуху). Приобрести кусочек истории искусства можно не менее чем за 5 млн рублей — такова стартовая цена лота.
Серебряная монета князя Владимира.
Аукционный дом Russiancoins предлагает нумизматам приобщиться к истории Крещения Руси. Выставленный на торги сребреник был отчеканен в период правления Владимира Святославича в конце X века, когда наша страна только-только приняла православие. На аверсе изображен сам князь с крестом в руке, а рядом — трезубец. На реверсе же — Христос Пантократор. Изготовление подобных монет было делом имиджевым (выражаясь современным языком). В торговле использовались в основном византийские и арабские деньги, но первому христианскому государю Руси хотелось подчеркнуть независимость и приверженность новой вере.
При этом своей добычи серебра на Руси не было, поэтому на эти цели переплавляли зарубежные монеты. Как следствие, тогда выпустили совсем немного сребреников, и сегодня они считаются большой редкостью, тем более в хорошей сохранности.
Фото: ru.bidspirit.comСеребряная монета князя Владимира.
Лот, представленный на торги, имеет отверстие и сильно неровные края, однако само изображение на обеих сторонах довольно хорошо читается. И это особенно важно, поскольку сребреники выделялись более пробработанными образами правителей и Господа, чем поздние древнерусские монеты. Фактически это произведения искусства, подобные иконописи и архитектуре.
Для такого раритета стартовая цена 1 млн рублей представляется совсем небольшой, но в процессе торгов она наверняка вырастет.
Ретроавтомобиль Bentley.
Пожалуй, один из самых дорогих лотов месяца — Bentley 1931 года, выставленный на автомобильные торги Sotheby’s. История его такова. В 1930 году основатель знаменитой британской фирмы Уолтер Оуэн Бентли разработал свою последнюю модель: Bentley 8L с шестицилиндровым восьмилитровым двигателем. На тот момент это был самый мощный и роскошный автомобиль в Англии. Однако спрос оказался невелик, поэтому фирма изготовила только 100 экземпляров. Уже в 1931-м главный конкурент — Rolls-Royce — поглотил Bentley, так что 8L оказалась лебединой песней независимой компании.
Считается, что до наших дней дошло 75 экземпляров 8L. Но вариант, выставленный на торги, по-своему уникален. Его первый владелец — американский магнат Конрад Маттиссен — младший, вместе с двумя братьями контролировавший почти всё производство сахара в США. Купив машину напрямую у Bentley, Маттиссен переправил ее через Атлантику и затем через весь континент в Калифорнию, где компания Уолтера Мерфи изготовила для 8L кузов по индивидуальному дизайну. За эту работу отвечал молодой Франклин Херши, который годы спустя сделает ставшую культовой модель Ford Thunderbird (вы наверняка видели ее в американских фильмах 1950−1970-х).
Позже автомобиль реставрировали, но все механические детали остались оригинальными. Отсюда — впечатляющий ценник: от $2,75 млн до $3,25 млн.
Гитара Джеффа Бека.
Один из самых известных в мире гитаристов Джефф Бек ушел из жизни два года назад, в январе 2023-го. И, как это нередко бывает, вскоре после печального события стало известно, что его коллекция личных вещей уйдет с молотка. Учитывая значимость фигуры, за дело взялся аукционный дом Christie’s. В общей сложности выставлено 127 лотов, среди которых есть усилители, акустика, аналоговая драм-машина, футляры для перевозки инструментов, но главное, конечно, гитары виртуоза.
Самые дешевые из них оцениваются в £300−500, следовательно, они по карману даже не очень состоятельным коллекционерам (правда, клиентам из России стоит быть готовыми к различным сложностям в оплате и получении выигранных лотов), ну, а топовый экземпляр — Gibson Oxblood Les Paul 1954 года — оценена в £350−500 тыс. Справедливо. Гитара была одной из самых любимых у Бека. Дебютировав с ней 11 ноября 1972 года на концерте в Новом Орлеане, Джефф использовал ее в качестве основной в течение двух лет, в том числе на записи хита Superstition со Стиви Уандером.
Фото: christies.comГитара Джеффа Бека.
Интересно и то, что гитара была переработана по индивидуальному заказу, но еще до того, как попасть к Беку. В исходном виде ее купил музыкант, поклонник Бека Бадди Дэвис. Затем он продал ее мемфисскому магазину музыкальных инструментов Strings & Things, где по просьбе нового покупателя сделали ряд изменений и выкрасили корпус в темно-шоколадный цвет. Однако результат тому человеку не понравился, он отказался от приобретения, и тогда магазин снова обратился к Дэвису. Тот уже оценил изменения по достоинству и выкупил гитару назад. Ну, а когда в город приехал Бек, показал свое сокровище ему — и Джефф захотел его себе, накинув $100, пятую часть цены. Отказа, разумеется, не последовало.