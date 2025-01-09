Вот вам крест: монета князя Владимира и письма Малевича

Интересно и то, что гитара была переработана по индивидуальному заказу, но еще до того, как попасть к Беку. В исходном виде ее купил музыкант, поклонник Бека Бадди Дэвис. Затем он продал ее мемфисскому магазину музыкальных инструментов Strings & Things, где по просьбе нового покупателя сделали ряд изменений и выкрасили корпус в темно-шоколадный цвет. Однако результат тому человеку не понравился, он отказался от приобретения, и тогда магазин снова обратился к Дэвису. Тот уже оценил изменения по достоинству и выкупил гитару назад. Ну, а когда в город приехал Бек, показал свое сокровище ему — и Джефф захотел его себе, накинув $100, пятую часть цены. Отказа, разумеется, не последовало.