Симоньян: Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Режиссёр Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме, об этом заявила его супруга Маргарита Симоньян.
Главред RT уточнила, что у её мужа больное сердце.
«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортёры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — рассказала она в Telegram.
Симоньян напомнила, что два года назад у Кеосаяна умер брат.
«Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждёт, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — написала она и попросила всех, кто любит Тиграна Кеосаяна, молиться за него.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного деятеля искусств.