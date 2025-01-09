Симоньян: Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортёры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — рассказала она в Telegram.