Ушёл из жизни Бенуа Аллеман — французский голос Моргана Фримана

Кинодебют Аллемана состоялся в середине 1960-х. Он прославился не только своими ролями в кино и театре, но и выдающимися работами в сфере дубляжа. Особое признание артисту принесла озвучка Моргана Фримена. Самыми яркими картинами Бенуа считаются «Сон в летнюю ночь», «Фигаро здесь, Фигаро там» и историческая драма «Мария-Антуанетта».