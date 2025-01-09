Ушёл из жизни Бенуа Аллеман — французский голос Моргана Фримана

«Прощай, Бенуа, спасибо за всё. Загробная жизнь, если она и существует, получила ещё одну прекрасную душу», — написал он.
Кинодебют Аллемана состоялся в середине 1960-х. Он прославился не только своими ролями в кино и театре, но и выдающимися работами в сфере дубляжа. Особое признание артисту принесла озвучка Моргана Фримена. Самыми яркими картинами Бенуа считаются «Сон в летнюю ночь», «Фигаро здесь, Фигаро там» и историческая драма «Мария-Антуанетта».
Ранее стало известно, что в возрасте 32 лет ушёл из жизни актёр, музыкант и режиссёр Келлер Форнес, известный зрителям по роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Артист скончался ещё 19 декабря в Техасе. Причины его смерти в настоящий момент не разглашаются.