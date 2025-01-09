Нюдсы в Сети и долги на миллион. Почему певица Анна Асти плачется на публику

По словам Анны Дзюбы (так на самом деле зовут певицу), нюдсы в Сети — это не хитрая пиар-кампания, а мошенники, взломавшие телефон артистки. Дескать, полгода перед публикацией они шантажировали Асти и её мужа — бизнесмена Станислава Юркина, — вымогая «огромные деньги». Семейство платить отказалось, и фотографии очутились в Интернете. Так ли это было на самом деле, сказать сложно. Возможно, это какой-то прогрев перед новым релизом или попытка снова попасть на страницы печати в выгодном ракурсе.