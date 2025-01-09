Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Маргарита Симоньян отметила, что долго не хотела делиться этой информацией, но решилась обнародовать ее, учитывая большое количество звонков от репортеров. Она рассказала, что Тигран Кеосаян давно испытывает проблемы с сердцем. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — написала она.