Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Маргарита Симоньян отметила, что долго не хотела делиться этой информацией, но решилась обнародовать ее, учитывая большое количество звонков от репортеров. Она рассказала, что Тигран Кеосаян давно испытывает проблемы с сердцем. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — написала она.
Симоньян также отметила, что состояние матери Кеосаяна, которая проживает вместе с ними, невозможно описать. Два года назад женщина потеряла старшего сына — актера и режиссера Давида Кеосаяна — «и сейчас из последних сил ждет, что Господь пощадит младшего». «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — обратилась к подписчикам Маргарита Симоньян.