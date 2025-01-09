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Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме.

Источник: РИА "Новости"

Маргарита Симоньян отметила, что долго не хотела делиться этой информацией, но решилась обнародовать ее, учитывая большое количество звонков от репортеров. Она рассказала, что Тигран Кеосаян давно испытывает проблемы с сердцем. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — написала она.

Симоньян также отметила, что состояние матери Кеосаяна, которая проживает вместе с ними, невозможно описать. Два года назад женщина потеряла старшего сына — актера и режиссера Давида Кеосаяна — «и сейчас из последних сил ждет, что Господь пощадит младшего». «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — обратилась к подписчикам Маргарита Симоньян.