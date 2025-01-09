Купить квартиру на вторичном рынке станет проще. Как будут меняться цены в 2025 году

Однако спрос от этой категории покупателей довольно стабильный. На фоне изменения курса рубля многие предпочитают вложения в недвижимость как традиционный защитный актив. Более того, объём средств на депозитах у россиян к концу 2024 года достиг рекордного значения в 53 триллиона рублей. За последний год он вырос почти на 17%. Если Банк России в следующем году продолжит придерживаться политики таргетирования инфляции, мы, вероятно, можем увидеть первое снижение ставки не ранее второй половины 2025 года. В этом случае спрос на вторичную недвижимость ко второй половине следующего года может несколько возрасти, так как даже при незначительном снижении ставки люди могут начать переводить деньги с депозитов в «бетон».