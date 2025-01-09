Сигнал из Тихого океана. Климатологи заметили тревожные изменения

Течения в Тихом океане ускоряются, пишет Journal of Geophysical Research: Oceans. Сообщается, что к такому выводу пришли климатологи из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Университета Майями по итогам обобщения данных за последние 30 лет.
Они рассказали, что усиление тихоокеанских ветров из-за глобального потепления повлияло на циркуляцию приповерхностных вод — сделало её более интенсивной. По опубликованным данным, это отчётливо видно вдоль линии экватора: там периодические течения в направлении с запада на восток усилились примерно на 20 процентов.
Стоит напомнить, что экваториальные воды Тихого океана в последние годы прославились феноменом под названием Эль-Ниньо: происходящим каждые несколько лет перемещением тёплых вод с запада на восток, то есть со стороны Евразии к американским континентам. Из-за него в Перу и Чили происходят мощные ливни, а некоторых регионах США, наоборот, начинаются засухи. То есть последствия этого явления ощущаются в межконтинентальных масштабах. «Эль-Ниньо» по-испански значит «малыш», так в испаноязычном христианском мире называют младенца Иисуса. Климатический феномен так назвали, потому что чаще всего он происходит под Рождество.
Так вот, учёные выразили опасение, что усиление экваториального течения приведёт и к более интенсивным Эль-Ниньо. Они подчеркнули, что обращает на себя внимание и так называемый экваториальный термоклин — самый чувствительный к изменениям верхний слой воды, в котором при потеплении или похолодании происходит наиболее резкий температурный скачок. По словам климатологов, он стал гораздо острее реагировать на перемены в атмосфере.
Кроме того, выяснилось, что усиливаются и перпендикулярные экватору океанские течения, идущие в направлениях обоих полюсов. За последние три десятилетия они стали на 20−60 процентов интенсивнее. По словам исследователей, эта информация очень важна для стран обеих Америк, где погода сильно зависит от «поведения» экваториальных вод Тихого океана.