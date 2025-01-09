Сигнал из Тихого океана. Климатологи заметили тревожные изменения

Стоит напомнить, что экваториальные воды Тихого океана в последние годы прославились феноменом под названием Эль-Ниньо: происходящим каждые несколько лет перемещением тёплых вод с запада на восток, то есть со стороны Евразии к американским континентам. Из-за него в Перу и Чили происходят мощные ливни, а некоторых регионах США, наоборот, начинаются засухи. То есть последствия этого явления ощущаются в межконтинентальных масштабах. «Эль-Ниньо» по-испански значит «малыш», так в испаноязычном христианском мире называют младенца Иисуса. Климатический феномен так назвали, потому что чаще всего он происходит под Рождество.