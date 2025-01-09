Дом актеров Спенсера Пратта и Хайди Монтаг сгорел из-за лесного пожара

Дом актера Спенсера Пратта в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе был уничтожен лесным пожаром.
В TikTok Пратт опубликовал видео, на котором видно, как огонь охватывает его поместье в Калифорнии. В этом доме он жил вместе с женой, актрисой Хайди Монтаг, и их сыновьями — двухлетним Райкером и семилетним Гарнером.
Кроме того, актер поделился кадрами, где запечатлена охваченная пламенем территория, прилегающая к его резиденции. Видео он сопроводил словами: «Кошмар стал явью».
Спенсер Пратт и Хайди Монтаг приобрели известность благодаря участию в реалити-шоу «Голливудские холмы», которое выходило в эфир с 2006 по 2010 год.
Напомним, площадь природного пожара в округе Лос-Анджелес в США достигла 1344 гектаров, локализация пожара в настоящее время находится на нулевом уровне.