Дом актеров Спенсера Пратта и Хайди Монтаг сгорел из-за лесного пожара

В TikTok Пратт опубликовал видео, на котором видно, как огонь охватывает его поместье в Калифорнии. В этом доме он жил вместе с женой, актрисой Хайди Монтаг, и их сыновьями — двухлетним Райкером и семилетним Гарнером.