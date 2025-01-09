Келлог: Трамп планирует спасти Украину, но не намерен делать уступки Путину

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не намерен «делать уступки» президенту Российской Федерации Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает спецпредставитель Трампа Кит Келлог.
Высказывание прозвучало в эфире телеканала Fox News, его цитирует РИА Новости.
«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и её суверенитет», — сказал Келлог.
По словам специального представителя Трампа по Украине, республиканец планирует добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог полагает, что Дональд Трамп в ближайшее время отыщет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным, а также Зеленским.
Спецпосланник по Украине в администрации Трампа также указал на крупнейшую ошибку действующего американского лидера Джо Байдена. Он напомнил, что демократ отказаться от диалога с Путиным по урегулированию конфликта.