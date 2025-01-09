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Келлог: Трамп планирует спасти Украину, но не намерен делать уступки Путину

По словам спецпосланника, Трамп в ближайшее время отыщет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не намерен «делать уступки» президенту Российской Федерации Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Высказывание прозвучало в эфире телеканала Fox News, его цитирует РИА Новости.

«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и её суверенитет», — сказал Келлог.

По словам специального представителя Трампа по Украине, республиканец планирует добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог полагает, что Дональд Трамп в ближайшее время отыщет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным, а также Зеленским.

Спецпосланник по Украине в администрации Трампа также указал на крупнейшую ошибку действующего американского лидера Джо Байдена. Он напомнил, что демократ отказаться от диалога с Путиным по урегулированию конфликта.