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Прилепин поддержал Симоньян после сообщения о клинической смерти Кеосаяна

Режиссёр находится в коме.

Источник: Аргументы и факты

Писатель Захар Прилепин прокомментировал сообщение главреда RT Маргариты Симоньян о том, что её муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

«Да Боже мой. Какой хороший, светлый, добрый мужик Тигран. Милая Маргарита. Как радостно всегда было видеть удивительные их отношения. Сил всем, кто в силах помочь молитвой Тиграну», — написал он в Telegram.

Напомним, Симоньян рассказала, что у её супруга давно наблюдались проблемы с сердцем. По её словам, режиссёр пережил клиническую смерть и оказался в коме. Она попросила всех, кто любит Тиграна Кеосаяна, молиться за него.

Симоньян добавила, что два года назад у Кеосаяна умер старший брат. Она поделилась, что невозможно описать состояние мамы её супруга, уже потерявшей старшего сына.

По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают состояние 59-летнего режиссёра как тяжёлое. В 2008 и 2010 годах Кеосаян пережил два инфаркта.