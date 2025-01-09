Галкин* показал, как их с Пугачёвой дети играют в снежки на отдыхе в горах

Дети Галкина* и Пугачёвой играют в снежки. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru.
Галкин* не раскрыл, где именно снимался ролик. Судя по пейзажам, это может быть один из горнолыжных курортов Европы.
Ранее Life.ru писал, что дочка Аллы Пугачёвой затмила Примадонну во время празднования Нового года. Фанаты засыпали ребёнка комплиментами и назвали Лизу Галкину настоящей красавицей. Школьница восхитила аудиторию после публикации видео, на котором Максим Галкин* поёт песню «Love me tender» в объятиях наследницы.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.