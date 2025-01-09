Галкин* показал, как их с Пугачёвой дети играют в снежки на отдыхе в горах

На новогодние каникулы семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* отправилась за границу, чтобы провести январский отдых в окружении живописных гор. Об этом говорят свежие кадры в соцсетях беглого комика, на которых его дети Лиза и Гарри резвятся в снегу.