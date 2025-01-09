Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 января 2025

Погода в Иркутске 9 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем шкала термометра опустится до −10…-12 градусов, ночью ожидается −19…-21.
Погода в Иркутске 9 января 2025.
— Переменная облачность, ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман и небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный, в западных и южных районах 5−10 м/с, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье похолодает до −7…-12 градусов, местами до −15…-20. Ночью температура −19…-24, при прояснении −28…-33. В Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах после захода солнца ожидается −32…-37, днем −18…-23, в пониженных формах рельефа −24…-29. Вот что обещает погода в Иркутске 9 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.