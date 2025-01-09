Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 января 2025

Днем в Приангарье похолодает до −7…-12 градусов, местами до −15…-20. Ночью температура −19…-24, при прояснении −28…-33. В Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах после захода солнца ожидается −32…-37, днем −18…-23, в пониженных формах рельефа −24…-29. Вот что обещает погода в Иркутске 9 января 2025.