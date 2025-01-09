Более 800 тыс. объектов недвижимости в ТиНАО получит новые адреса в этом году

Как ранее пояснили в пресс-службе, на территории Москвы, за исключением инновационного центра «Сколково», присвоением, изменением и аннулированием адресов занимается столичный департамент городского имущества. Техническую часть этой работы выполняет Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). После присвоения объектам недвижимости в ТиНАО новых адресов вносить изменения в регистрационные документы собственникам не требуется. Данные из ФИАС передаются в Росреестр. Факт присвоения адреса в новой структуре можно отследить на публичных бесплатных сервисах федеральных органов власти ФИАС и Росреестр. Для собственников, которые ведут архив из бумажных документов, в номенклатуре БТИ предусмотрена платная услуга по выдаче справки об идентификации адреса. В такой справке можно увидеть современный адрес и все учтенные исторические адреса объектов.