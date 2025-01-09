Более 800 тыс. объектов недвижимости в ТиНАО получит новые адреса в этом году

Так, в этом году городу предстоит выполнить работы, связанные с изменением адресов недвижимости в ТиНАО. На подготовительном этапе разработана новая схема кварталов адресации, проведено их уточнение и укрупнение: квартальное деление покрыло ранее не охваченные территории. Изменена привязка населенных пунктов к территориям новых муниципальных образований. С начала 2025 года в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) объекты адресации будут описываться с учетом нового административного деления.
Уточняется, что структура адреса не претерпит существенных изменений. Обновится наименование муниципального образования: уйдет в прошлое термин «поселение». Прочие адресообразующие элементы — поселок, деревня, село, квартал и другие — будут использоваться по-прежнему.
Как ранее пояснили в пресс-службе, на территории Москвы, за исключением инновационного центра «Сколково», присвоением, изменением и аннулированием адресов занимается столичный департамент городского имущества. Техническую часть этой работы выполняет Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). После присвоения объектам недвижимости в ТиНАО новых адресов вносить изменения в регистрационные документы собственникам не требуется. Данные из ФИАС передаются в Росреестр. Факт присвоения адреса в новой структуре можно отследить на публичных бесплатных сервисах федеральных органов власти ФИАС и Росреестр. Для собственников, которые ведут архив из бумажных документов, в номенклатуре БТИ предусмотрена платная услуга по выдаче справки об идентификации адреса. В такой справке можно увидеть современный адрес и все учтенные исторические адреса объектов.
В мае 2024 года в Москве создано восемь новых внутригородских муниципальных образований: муниципальные округа Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Внуково, Филимонковский, Краснопахорский и городской округ Троицк в измененных границах. Они заменили собой прежние поселения и городские округа ТиНАО. В связи с этим с 1 января 2025 года объекты недвижимости начнут получать адреса с названиями новых муниципалитетов.