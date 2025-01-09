Рядовой Евгений Марков из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Рядовой Евгений Марков из Тулунского района Иркутского области героически погиб «за ленточкой» в ходе выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.
Евгений родился в деревне Нижний Манут, окончил девять классов. В зону проведения спецоперации отправился добровольцем, подписав контракт.
— Оставаясь верным своей воинской присяге, 6 декабря 2024 года рядовой погиб. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), — рассказал Александр Тюков.
Героя проводят в последний путь сегодня, 9 января 2025. Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в деревне Нижний Бурбук.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Алексей Плаксин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО.