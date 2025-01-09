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Рядовой Евгений Марков из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рядовой Евгений Марков из Тулунского района Иркутского области героически погиб «за ленточкой» в ходе выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.

Евгений родился в деревне Нижний Манут, окончил девять классов. В зону проведения спецоперации отправился добровольцем, подписав контракт.

— Оставаясь верным своей воинской присяге, 6 декабря 2024 года рядовой погиб. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), — рассказал Александр Тюков.

Героя проводят в последний путь сегодня, 9 января 2025. Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в деревне Нижний Бурбук.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Алексей Плаксин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО.