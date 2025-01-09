Хабаровчанам рассказали, куда можно сдать новогодние елки

Они пригодятся для подкормки обитателей зоосада «Приамурский».
Так, сдать свои деревья хабаровчане могут по адресам:
— улица Вахова, 8а;
— улица Шатова, 2а.
Отметим, акция продлится до конца месяца.
Сегодня в краевой столице стартовала экологическая акция «Елочный круговорот», направленная на рациональную утилизацию хвойных после новогодних праздников.
Они пригодятся для подкормки обитателей зоосада «Приамурский».
Так, сдать свои деревья хабаровчане могут по адресам:
— улица Вахова, 8а;
— улица Шатова, 2а.
Отметим, акция продлится до конца месяца.