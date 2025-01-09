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Хабаровчанам рассказали, куда можно сдать новогодние елки

Сегодня в краевой столице стартовала экологическая акция «Елочный круговорот», направленная на рациональную утилизацию хвойных после новогодних праздников.

Источник: SuperOmsk.ru

Они пригодятся для подкормки обитателей зоосада «Приамурский».

Так, сдать свои деревья хабаровчане могут по адресам:

— улица Вахова, 8а;

— улица Шатова, 2а.

Отметим, акция продлится до конца месяца.

флора и фауна