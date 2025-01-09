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Четыре села остаются обесточенными в Актюбинской области

В Актюбинской области обесточенными остаются четыре села. В трёх из них подача электричества ограничена до 18:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.Сейчас в Мугалжарском районе ведутся восстановительные работы. Село Сабындыкол по-прежнему живёт в режиме полного отключения от электроснабжения.

Источник: pixabay.com

Населённый пункт «пострадал» больше остальных: там из-за обледенения линий электропередач обрушены 79 столбов. Часть из них на сегодня восстановили, по 39 работы продолжаются. Село обеспечивается питьевой водой и светом с помощью генераторов, проблем с этим у населения нет, сообщили в акимате. В Сабындыкол проживают чуть больше 100 человек. Стоит отметить, что в Мугалжарском районе из-за непогоды в общей сложности произошло обрушение около 100 столбов, были оборваны электропровода, вследствие чего обесточенными оказались пять сёл.

«Сейчас продолжаются работы по восстановлению электропередач, столбов села Сабындыкол. Бригады из 48 человек и 14 единиц техники работают в усиленном режиме. Были приняты необходимые меры и со стороны руководства энергосистемы АО и местного исполнительного органа. Как завершатся работы мы дополнительно сообщим».

сказал аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов.
ЖКХ