Четыре села остаются обесточенными в Актюбинской области

Населённый пункт «пострадал» больше остальных: там из-за обледенения линий электропередач обрушены 79 столбов. Часть из них на сегодня восстановили, по 39 работы продолжаются. Село обеспечивается питьевой водой и светом с помощью генераторов, проблем с этим у населения нет, сообщили в акимате. В Сабындыкол проживают чуть больше 100 человек. Стоит отметить, что в Мугалжарском районе из-за непогоды в общей сложности произошло обрушение около 100 столбов, были оборваны электропровода, вследствие чего обесточенными оказались пять сёл.