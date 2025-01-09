Журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского после публикации видео силовой мобилизации на Украине, он подчеркнул, что Зеленский продолжает издеваться над украинцами.
«Под Киевом продолжается издевательство Зеленского над собственным народом», — написал Боуз в соцсети X*.
Журналист прокомментировал кадры, снятые в городе Дымер Киевской области. На видео запечатлено, как сотрудники территориального центра комплектования на полном ходу вышвырнули из микроавтобуса украинку, пытающуюся помочь своему родственнику.
«Семья пытается предотвратить похищение отца. Её выбрасывают на улицу как животное. Вот за что вы платите», — говорится в публикации.
Кроме того, Боуз назвал сотрудников ТЦК «бандой диктатора».
Ранее сообщалось, что в Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования напали на мужчину и сломали ему ногу.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.