10 пожаров потушили в Иркутской области с 8 на 9 января

В Иркутской области с 8 на 9 января 2025 года произошло 10 пожаров. Спасатели потушили пламя, помимо этого устраняли последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Об этом КП-Иркутск рассказала в МЧС региона.
ЧС не произошло. ГУ МЧС по Иркутской области.
— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах Приангарья наблюдается усиление процессов ледообразования. Ледовые переправы не открывались, — поделись в ведомстве.
В целом ситуация в регионе спокойная, за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье ночью 9 января на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирной легковушка столкнулась с пассажирским поездом. По предварительной информации, водитель авто выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.