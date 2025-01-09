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10 пожаров потушили в Иркутской области с 8 на 9 января

ЧС за минувшие сутки не произошло.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 8 на 9 января 2025 года произошло 10 пожаров. Спасатели потушили пламя, помимо этого устраняли последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Об этом КП-Иркутск рассказала в МЧС региона.

ЧС не произошло. ГУ МЧС по Иркутской области.

— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах Приангарья наблюдается усиление процессов ледообразования. Ледовые переправы не открывались, — поделись в ведомстве.

В целом ситуация в регионе спокойная, за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье ночью 9 января на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирной легковушка столкнулась с пассажирским поездом. По предварительной информации, водитель авто выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.