Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский БК «Енисей» проиграл УНИКСу на своей площадке

Баскетбольный «Енисей» проиграл УНИКСу в Красноярске.

Источник: Соцсети

8 января баскетболисты красноярского «Енисея» на своем паркете проиграли казанскому УНИКСу. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 60:66 (16:19, 16:18, 16:12, 18:11).

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал форвард Алекс Степанович — на его счету 12 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на девятой строчке турнирной таблицы.

— На протяжении большей части игры мы здорово играли в защите, к сожалению, в концовке нам не хватило концентрации, где-то правильных решений, и это стоило нам победы сегодня, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».

В следующем туре красноярцы 11 января примут дома «Пари НН».

здоровье