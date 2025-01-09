Красноярский БК «Енисей» проиграл УНИКСу на своей площадке

8 января баскетболисты красноярского «Енисея» на своем паркете проиграли казанскому УНИКСу. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 60:66 (16:19, 16:18, 16:12, 18:11).
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал форвард Алекс Степанович — на его счету 12 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на девятой строчке турнирной таблицы.
— На протяжении большей части игры мы здорово играли в защите, к сожалению, в концовке нам не хватило концентрации, где-то правильных решений, и это стоило нам победы сегодня, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
В следующем туре красноярцы 11 января примут дома «Пари НН».