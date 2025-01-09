В Новосибирске названые самые дорогие купленные автомобили 2024 года

Местные эксперты отметили, что цены на некоторые из них удивляют даже профессионалов автомобильной отрасли.
Наиболее дорогим приобретением стал новый Porsche 911, стоимость которого составила 79 миллионов рублей. Этот легендарный спортивный автомобиль занял лидирующую позицию среди покупателей в сегменте люксовых автомобилей, как сообщила пресс-служба «Авто.ру».
В числе других дорогих моделей, попавших в рейтинг, оказались Porsche Cayenne с ценой 41,5 миллиона рублей и Land Rover Range Rover, который был продан за 29,9 миллиона рублей.
Среди подержанных автомобилей также были зафиксированы рекорды. Лидером стал Rolls-Royce Cullinan, купленный за 57,5 миллиона рублей. За ним следуют Rolls-Royce Wraith, стоимостью 45 миллионов рублей, и Mercedes G-Klasse AMG, оцененный в 38,5 миллиона рублей.
Глава сектора регионального развития «Восток» компании «Авто.ру» Вадим Маньков подчеркнул, что рынок люксовых автомобилей в Новосибирске остается стабильным, хотя и занимает небольшую долю от общего объема продаж: 1,5% среди подержанных автомобилей и 2−3% в сегменте новых моделей.
Он добавил, что дальнейшее развитие этого сектора будет зависеть от валютных курсов, изменений в утилизационном сборе и общей экономической ситуации в стране.