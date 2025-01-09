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Свыше 2,5 млн кубометров снега вывезено из Астаны с начала зимнего периода

В Астане коммунальные службы продолжают снегоуборочные работы в круглосуточном бесперебойном режиме. Дорожные рабочие за один день вывезли из города около 50 тысяч кубометров снега, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

Силами дорожных рабочих из города вывезено 49 726 кубометров снега.

С начала зимнего сезона из столицы было вывезено 2 583 547 кубометров снега 198 506 рейсами.

Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

ЖКХ