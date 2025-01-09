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«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

Граница Финляндии с Россией останется закрытой. Об этом журналистам заявил премьер-министр скандинавского государства Петтери Орпо. Он отметил, что власти решили сохранить прежнюю позицию после обсуждения вопросов безопасности с политическими лидерами и руководителями парламентских фракций.

Источник: Life.ru

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остаётся неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал Орпо.

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что «теневой флот России» является крупнейшей проблемой в Балтийском море, и в ЕС и НАТО активно разрабатываются меры для её решения.

Напомним, с ноября 2023 года финские власти закрыли пограничные пункты на границе с Россией, объяснив своё решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года Министерство внутренних дел Финляндии заявило, что границы не будут открыты до тех пор, пока ситуация не изменится.