«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

Напомним, с ноября 2023 года финские власти закрыли пограничные пункты на границе с Россией, объяснив своё решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года Министерство внутренних дел Финляндии заявило, что границы не будут открыты до тех пор, пока ситуация не изменится.