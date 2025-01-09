Это что, тигр? — во Владивостоке заметили большую кошку

По словам очевидцев, предполагаемого хищника увидели вечером 8 января. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил корреспонденту «КП», что по факту происшествия проводится проверка. Профессионалы установят, есть ли там хищник и если да — то какой именно.