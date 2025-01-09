Это что, тигр? — во Владивостоке заметили большую кошку

Крупную кошку заметили в районе Сад-города во Владивостоке — люди предполагают, что по улицам бродит амурский тигр. Специалисты проводят проверку, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, предполагаемого хищника увидели вечером 8 января. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил корреспонденту «КП», что по факту происшествия проводится проверка. Профессионалы установят, есть ли там хищник и если да — то какой именно.
При этом источник, близкий к структурам, подтвердил редакции, что большая кошка в этой местности действительно ходит. Судя по видео, след маловат для амурского тигра.
Ранее «КП» писала об отлове конфликтного амурского тигра, который пугал жителей села Филипповка Хасанского района.