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Это что, тигр? — во Владивостоке заметили большую кошку

Во Владивостоке специалисты определят, какой хищник ходит в жилом районе.

Источник: Соцсети

Крупную кошку заметили в районе Сад-города во Владивостоке — люди предполагают, что по улицам бродит амурский тигр. Специалисты проводят проверку, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, предполагаемого хищника увидели вечером 8 января. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил корреспонденту «КП», что по факту происшествия проводится проверка. Профессионалы установят, есть ли там хищник и если да — то какой именно.

При этом источник, близкий к структурам, подтвердил редакции, что большая кошка в этой местности действительно ходит. Судя по видео, след маловат для амурского тигра.

Ранее «КП» писала об отлове конфликтного амурского тигра, который пугал жителей села Филипповка Хасанского района.

флора и фауна