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Студент-иностранец в Хабаровске пообщался с мошенниками и остался без 400 тысяч рублей

В Хабаровске студент попался на уловки мошенников и лишился суммы больше 400 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 26-летний иностранец рассказал, что ему на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей банка.

Она сделала акцент на том, что якобы заявитель часто совершает денежные переводы, поэтому его карта заблокирована. Чтобы снять блокировку, нужно было назвать код из смс-сообщения.

Иностранец поверил сказанному и продиктовал злоумышленнице комбинацию цифр. После этого с его банковской карты было списано более 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».