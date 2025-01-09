Студент-иностранец в Хабаровске пообщался с мошенниками и остался без 400 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 26-летний иностранец рассказал, что ему на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей банка.
Она сделала акцент на том, что якобы заявитель часто совершает денежные переводы, поэтому его карта заблокирована. Чтобы снять блокировку, нужно было назвать код из смс-сообщения.
Иностранец поверил сказанному и продиктовал злоумышленнице комбинацию цифр. После этого с его банковской карты было списано более 400 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».