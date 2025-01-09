В Приморье после миграционного рейда наказали троих нарушителей

В Пожарском округе Приморья прошел профилактический рейд, направленный на проверку соблюдения норм миграционного законодательства. Полицейские проверили места проживания, массового пребывания и трудовой занятости иностранцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По итогам мероприятий сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России «Пожарский» привлекли к административной ответственности двух граждан Узбекистана и одного гражданина России.
Один иностранный гражданин нарушил режим пребывания в РФ, не имея документов, подтверждающих право на нахождение в стране. По части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 2000 рублей, а также принята мера по выдворению за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Второго иностранца привлекли к ответственности за работу без разрешения или патента. По части 1 статьи 18.10 КоАП РФ ему также назначен штраф в размере 2000 рублей.
Гражданин России был оштрафован на 2000 рублей за предоставление жилья иностранному гражданину, нарушившему порядок пребывания в РФ. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ.
40 видов экономической деятельности в регионе будут недоступны для трудоустройства иностранцев, работающих по патентам.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Артеме полиция выявила факты незаконной занятости мигрантов-нелегалов. В ходе проверки швейного цеха на улице Ленина было установлено, что пять иностранных граждан находятся в России нелегально.