В Приморье после миграционного рейда наказали троих нарушителей

Один иностранный гражданин нарушил режим пребывания в РФ, не имея документов, подтверждающих право на нахождение в стране. По части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 2000 рублей, а также принята мера по выдворению за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Второго иностранца привлекли к ответственности за работу без разрешения или патента. По части 1 статьи 18.10 КоАП РФ ему также назначен штраф в размере 2000 рублей.