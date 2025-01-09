Япония в шоке: что говорят студенты о визите во Владивосток

Отделение ДВФУ в Хакодате выпустило фрагменты заметок студентов, побывавших во Владивостоке в прошлом году. Все учащиеся высказываются о России в восторженном тоне.
Как пишет студент Дайсукэ Хонма, в ходе визита ему удалось понять уникальную топографию, атмосферу и физическую удаленность этой территории. «Благодаря местным жителям мне удалось получить гораздо больше впечатлений, чем я ожидал», — пишет он.
Студентка Ханока Хаякава пишет, что русские были более осведомлены о японской субкультуре, чем средний японец. Также жители Владивостока делали очень много комплиментов — самооценка девушки пошла в гору.
«Когда я вышла в город — все как будто сошло со страниц учебника и теперь разворачивалось перед моими глазами. Это может быть очевидно, но Россия — страна одновременно и близкая, и далекая», — пишет Сего Иваоко.
Отметим, что ранее существовала угроза закрытия филиала ДВФУ в Японии, однако его удалось отстоять. Посетившие Владивосток студенты говорят, что еще больше полюбили Россию и ждут, когда отношения между нашими странами улучшатся. На публикацию обратило внимание представительство МИД РФ во Владивостоке.