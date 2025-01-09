Письма Малевича выставили на аукционе за 5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги два письма художника-авангардиста Казимира Малевича. Автор «Черного квадрата» адресовал их весной 1930 года своему давнему другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко.
В этих посланиях ярко отражены драматичные обстоятельства жизни художника. Малевича атакуют со всех сторон, обвиняют в ненужности и индивидуализме работу его лаборатории в Государственном институте истории искусства, мешают открытию выставок его товарищей Филонова и Татлина.
Фото: Аукционный дом «Литфонд».
Громко жалуясь чиновнику, Малевич ничего конкретного не просит, но между строк читается отчаянная мольба о защите. Покровительство Шутко живописцу действительно потребуется уже совсем скоро: в сентябре 1930 года Малевича арестовывают и около трех месяцев держат в «Крестах», регулярно допрашивая. Считается, что спасти его из застенков смог именно Шутко.
Художника не стало в 1935-м, но его покровитель прожил лишь немногим дольше: в 1938-м он был репрессирован. При аресте письма изъяли, а позже отдали жене Шутко. Она же передала их нынешнему владельцу, краеведу из Ейска, который писал книгу о Шутко (тот родился как раз в Ейске и даже какое-то время работал там над театральными постановками вместе с Малевичем).
Приобрести кусочек истории искусства можно не менее чем за 5 млн рублей — такова стартовая цена лота.
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Вот вам крест: монета князя Владимира и письма Малевича.