Письма Малевича выставили на аукционе за 5 млн рублей

Художника не стало в 1935-м, но его покровитель прожил лишь немногим дольше: в 1938-м он был репрессирован. При аресте письма изъяли, а позже отдали жене Шутко. Она же передала их нынешнему владельцу, краеведу из Ейска, который писал книгу о Шутко (тот родился как раз в Ейске и даже какое-то время работал там над театральными постановками вместе с Малевичем).