Синоптики заявили: рождественские морозы завтра начнут покидать Приморье

Как отметил глава регионального гидрометцентра, малоактивные атмосферные фронты не вызовут сильных снегопадов. Самая холодная ночь этой зимы во Владивостоке пришлась на ночь с 8 на 9 января, когда столбики термометров опустились до значения −20 °C. Однако уже с 10 января ожидается постепенное ослабевание морозов.