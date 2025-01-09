Синоптики заявили: рождественские морозы завтра начнут покидать Приморье

Рождественские морозы, пришедшие в Приморье как раз на церковный праздник, начнут отступать с пятницы, 10 января. Эту информацию на сайте Примгидромета озвучил начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай.
Начало января в Приморском крае выдалось на удивление спокойным в плане погоды. Небольшой снег, выпавший 30 и 31 декабря, стал настоящим подарком для жителей столицы макрорегиона, значительно усилив праздничное новогоднее настроение. По словам Бориса Кубая, и вторая декада месяца обещает быть относительно тихой.
Как отметил глава регионального гидрометцентра, малоактивные атмосферные фронты не вызовут сильных снегопадов. Самая холодная ночь этой зимы во Владивостоке пришлась на ночь с 8 на 9 января, когда столбики термометров опустились до значения −20 °C. Однако уже с 10 января ожидается постепенное ослабевание морозов.
Впрочем, через неделю возможен кратковременный возврат холодов, но он не продлится долго. В целом природные катаклизмы пока обходят Приморье стороной, добавил Борис Кубай.
Сегодня, в четверг, 9 января, осадков во Владивостоке не ожидается. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах 12−14 градусов ниже нуля.