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Синоптики заявили: рождественские морозы завтра начнут покидать Приморье

Погода во второй декаде января обещает быть тихой и комфортной для жителей края.

Сейчас в Ричмонде: -2° 4 м/с 63% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Аргументы и факты

Рождественские морозы, пришедшие в Приморье как раз на церковный праздник, начнут отступать с пятницы, 10 января. Эту информацию на сайте Примгидромета озвучил начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай.

Начало января в Приморском крае выдалось на удивление спокойным в плане погоды. Небольшой снег, выпавший 30 и 31 декабря, стал настоящим подарком для жителей столицы макрорегиона, значительно усилив праздничное новогоднее настроение. По словам Бориса Кубая, и вторая декада месяца обещает быть относительно тихой.

Как отметил глава регионального гидрометцентра, малоактивные атмосферные фронты не вызовут сильных снегопадов. Самая холодная ночь этой зимы во Владивостоке пришлась на ночь с 8 на 9 января, когда столбики термометров опустились до значения −20 °C. Однако уже с 10 января ожидается постепенное ослабевание морозов.

Впрочем, через неделю возможен кратковременный возврат холодов, но он не продлится долго. В целом природные катаклизмы пока обходят Приморье стороной, добавил Борис Кубай.

Сегодня, в четверг, 9 января, осадков во Владивостоке не ожидается. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах 12−14 градусов ниже нуля.