Число иностранных туристов растет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отметили хорошую динамику по росту иностранных туристов. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подводя итоги года по развитию туризма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За 11 месяцев 2024 года было совершено 80 миллионов поездок по стране — это как и россияне, так и иностранные туристы. Это почти на 11% больше, чем в 2023 году.
«Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%. Значительная их часть — путешественники из Китая», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, в России наблюдается развитие горнолыжных курортов. Сейчас в самом разгаре зимний сезон. В Хабаровском крае гостей принимают три горнолыжных комплекса: «Холдоми», «Хехцир» и «Снеговик».